Делегация из Белоруссии и представители РЭО посетили Калужскую область

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Делегация из Белоруссии и представители Российского экологического оператора (РЭО) посетили Калужскую область.
Делегация из Белоруссии и представители РЭО посетили Калужскую область
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Об этом сообщает телеканал «360».

«Калужская область отметилась передовым опытом в сфере обращения ТКО, в регионе почти все собранные отходы проходят обработку на сортировочных комплексах. Также активно идёт внедрение раздельного сбора, для этого в регионе установили почти 1200 баков для РСО», — заявил глава РЭО Денис Буцаев.

По его словам, с белорусской стороной поделились опытом, обсудили дальнейшие шаги по сотрудничеству в сфере переработки.

Одной из тем стала возможность создания единой системы экомониторинга.

Ранее глава Роскачества Максим Протасов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о целях «Зелёного рейтинга», созданного совместно с РЭО.

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