В вестибюле станции БКЛ «Рижская» начались архитектурно-отделочные работы

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В вестибюле станции «Рижская» Большой кольцевой линии Московского метрополитена начались архитектурно-отделочные работы. Общая готовность станции оценивается в 77%, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
В вестибюле станции БКЛ «Рижская» начались архитектурно-отделочные работы
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Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Как отметил Бочкарёв, основными архитектурными элементами станции станут арки, соединяющие боковые и центральную платформы. На путевой стене установят металлические панели, на которые нанесут шелкографию с названием станции и схемой линии.

Ожидается, что с вводом «Рижской» БКЛ для пассажиров разгрузятся восточные и северные участки Сокольнической, Калужско-Рижской и Люблинско-Дмитровской линий.

Ранее «Дни.ру» сообщала, что ТПУ «Петровско-Разумовская» объединит две линии метро и две линии МЦД.

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