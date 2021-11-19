В вестибюле станции БКЛ «Рижская» начались архитектурно-отделочные работы
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Об этом сообщает сайт «Москва 24».
Как отметил Бочкарёв, основными архитектурными элементами станции станут арки, соединяющие боковые и центральную платформы. На путевой стене установят металлические панели, на которые нанесут шелкографию с названием станции и схемой линии.
Ожидается, что с вводом «Рижской» БКЛ для пассажиров разгрузятся восточные и северные участки Сокольнической, Калужско-Рижской и Люблинско-Дмитровской линий.
Ранее «Дни.ру» сообщала, что ТПУ «Петровско-Разумовская» объединит две линии метро и две линии МЦД.