В Крыму малый бизнес оформил микрозаймы с господдержкой в объёме 55 млн рублей в ноябре

Министр экономического развития Крыма Дмитрий Шеряко сообщил, что с начала ноября предпринимателям региона выдано 32 микрозайма на сумму почти 55 млн рублей по программе льготного финансирования.

Об этом сообщает «Крыминформ».

«Предприниматели развивают свой бизнес благодаря государственной поддержке. С начала ноября выдано уже 32 микрозайма малым субъектам предпринимательства на 54,95 млн рублей, которые зачастую идут на пополнение основных средств. Также Крымский гарантийный фонд заключил восемь договоров поручительств на сумму 33,7 млн рублей, сумма привлечённых кредитных средств составила 74,05 млн рублей», — сказал министр.

Ранее руководитель компании АИП, эксперт по финансово-правовой безопасности бизнеса московского отделения «Опоры России» Сергей Елин в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, как пандемия коронавируса повлияла на бизнес-страхование.