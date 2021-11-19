Российский экологический оператор (РЭО) объявил состав жюри Зелёной премии.

Об этом сообщает телеканал «360».

Победителей будут определять, в частности, зоолог Николай Дроздов, посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов, олимпийская чемпионка Маргарита Мамун и телеведущая Ирена Понарошку.

Кроме того, в жюри вошли советник президента, специальный представитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев, президент ООО «Деловая Россия» Павел Титов, глава Роскачества Максим Протасов, управляющий директор АО «Русская медиагруппа» Дмитрий Медников и председатель совета директоров Московского центра урбанистики Сергей Капков, а также другие эксперты отрасли обращения с ТКО, общественные деятели в сфере экологии, представители отраслевых компаний и ответственного бизнеса.

Зелёная премия присуждается в шести номинациях. До 10 декабря будут подведены итоги отбора, до 17 декабря состоится церемония награждения.

Ранее глава Роскачества Максим Протасов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о целях «Зелёного рейтинга», созданного совместно с РЭО.