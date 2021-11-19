В Рязанской области планируют построить экотехнопарк
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- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«В рамках федерального проекта на территории региона планируется построить экотехнопарк мощностью 350 тыс. т в год. РЭО готов поддержать проект финансово и предоставить средства под льготную ставку, всего объём инвестиций может превысить 3 млрд рублей», — заявил Буцаев.
До середины 2022 года должна быть завершена разработка проектной документации, а окончить строительство предполагается до 2024-го.
«Это станет ещё одним важным шагом в создании и функционировании эффективной системы обращения с ТКО. В регионе ведётся большая работа по этому направлению», — отметил Любимов.
Ранее глава Роскачества Максим Протасов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о целях «Зелёного рейтинга», созданного совместно с РЭО.