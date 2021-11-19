В Рязанской области планируют построить экотехнопарк

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Глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев и губернатор Рязанской области Николай Любимов обсудили строительство экотехнопарка на территории региона.
В Рязанской области планируют построить экотехнопарк
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«В рамках федерального проекта на территории региона планируется построить экотехнопарк мощностью 350 тыс. т в год. РЭО готов поддержать проект финансово и предоставить средства под льготную ставку, всего объём инвестиций может превысить 3 млрд рублей», — заявил Буцаев.

До середины 2022 года должна быть завершена разработка проектной документации, а окончить строительство предполагается до 2024-го.

«Это станет ещё одним важным шагом в создании и функционировании эффективной системы обращения с ТКО. В регионе ведётся большая работа по этому направлению», — отметил Любимов.

Ранее глава Роскачества Максим Протасов  в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о целях «Зелёного рейтинга», созданного совместно с РЭО.

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