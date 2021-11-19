В Москве рассказали подробности о реконструкции станции «Беговая»

Станция «Беговая» после реконструкции сможет принимать поезда двух маршрутов Московских центральных диаметров.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу МЖД.

«В рамках подготовки инфраструктуры МЖД к запуску МЦД-4 «Апрелевка» — «Железнодорожная» ведётся работа по реконструкции станции «Беговая» МЦД-1», — заявили в пресс-службе.

Там отметили, что в результате будет построена практически новая станция, где разместят три новые платформы, а также пассажирский вестибюль с кассово-турникетной и технической зонами.

После работ «Беговая» будет принимать поезда МЦД-1 и МЦД-4, причём центральная платформа заработает сразу на два диаметра.

«Кросс-платформенная пересадка позволит пассажирам экономить время и сократит время в пути», — сказал начальник МЖД Михаил Глазков.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что транспортно-пересадочный узел «Петровско-Разумовская» объединит Серпуховско-Тимирязевскую и Люблинско-Дмитровскую линии Московского метрополитена, две линии МЦД и несколько маршрутов наземного транспорта.