Кинологи Северо-Западного округа Росгвардии приняли участие в тактико-специальных учениях в Ленинградской области.

Об этом сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Собаки помогали силовикам искать на местности заминированные участки, а также задерживать «злоумышленников» и освобождать «заложников».

Кинологи и их подопечные участвовали в тренировках в составе инженерно-разведывательных дозоров.

Ранее военный политолог Александр Перенджиев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал подготовку солдат российской армии.