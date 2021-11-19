Кинологи Росгвардии приняли участие в тактико-специальных учениях в Ленобласти
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Об этом сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Собаки помогали силовикам искать на местности заминированные участки, а также задерживать «злоумышленников» и освобождать «заложников».
Кинологи и их подопечные участвовали в тренировках в составе инженерно-разведывательных дозоров.
Ранее военный политолог Александр Перенджиев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал подготовку солдат российской армии.