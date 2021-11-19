Полтавченко перечислил свои достижения на посту губернатора Петербурга

Председатель совета директоров Объединённой судостроительной корпорации, губернатор Санкт-Петербурга в 2011—2018 годах Георгий Полтавченко рассказал о профессиональных достижениях.

«Годы работы в Смольном были непростые в экономическом плане для всей страны, но тем не менее нам удалось где-то в полтора раза увеличить доходную часть городского бюджета. Как ни крути, но мне очень приятно, что за это время был достроен Западный скоростной диаметр, а ещё мы построили целых пять мостов: три в составе ЗСД, а ещё мост Бетанкура и пешеходный мост с Крестовского острова — Яхтенный мост», — сказал Полтавченко в беседе с «Петербургским дневником».

В числе особых проектов он отметил создание Академии талантов для детей в здании бывшего военного санатория на Каменном острове.

Как ранее сообщал телеканал «360», губернатор Андрей Воробьёв доложил российскому лидеру Владимиру Путину, что в Московской области построят ещё около 50 школ благодаря федеральной поддержке.