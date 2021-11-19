Аналитик Кусков назвал способ сохранить заряд аккумулятора телефона на морозе

Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков рассказал, как сохранить заряд батареи смартфона в зимний период.

В беседе с «Вечерней Москвой» эксперт отметил, что для этой цели необходимо минимизировать воздействие низких температур.

«Это не новость, что сотовый телефон быстрее разряжается на холоде по той причине, что внешняя температура минусовая. Процесс пребывания телефона в таких условиях тратит больше энергии батарейки. Единственный вариант спасения — минимальное нахождение телефона во внешнем пространстве», — сказал Кусков.

Он также посоветовал включить на устройстве режим экономии и носить с собой запасной аккумулятор.

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