Около 11 тысяч пассажиров осуществили перелёты по Сахалинской области с начала года

Авиакомпания «Авиашельф» перевезла по Сахалинской области более 11 тыс. пассажиров в 2021 году.

Об этом сообщает transsibinfo.com.

Как отмечается, жители и гости островного региона осуществляли перелёты в Южно-Сахалинск из Шахтёрска, Зонального и Александровска-Сахалинского. Ещё один рейс выполнялся по направлению Зональное — Ноглики.

В декабре авиаперевозчик планирует запустить ещё один рейс — из Смирных и Поронайска в Южно-Сахалинск.

По словам губернатора региона Валерия Лимаренко, работа по улучшению транспортной доступности на островах продолжится.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что пассажиропоток в аэропорту Симферополя впервые в истории достиг показателя 6 млн.