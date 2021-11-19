Около 11 тысяч пассажиров осуществили перелёты по Сахалинской области с начала года
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Об этом сообщает transsibinfo.com.
Как отмечается, жители и гости островного региона осуществляли перелёты в Южно-Сахалинск из Шахтёрска, Зонального и Александровска-Сахалинского. Ещё один рейс выполнялся по направлению Зональное — Ноглики.
В декабре авиаперевозчик планирует запустить ещё один рейс — из Смирных и Поронайска в Южно-Сахалинск.
По словам губернатора региона Валерия Лимаренко, работа по улучшению транспортной доступности на островах продолжится.
Ранее «Крыминформ» сообщало, что пассажиропоток в аэропорту Симферополя впервые в истории достиг показателя 6 млн.