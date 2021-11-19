Зоозащитник Зиберт назвала способы ограничить рост численности домашних животных

Зооюрист, зоозащитник Светлана Зиберт в беседе с радио «Комсомольская правда» поделилась мнением, как можно было бы разрешить проблему роста численности домашних животных в России.

Чтобы решить проблему торговли и размножения животных, нужно создать соответствующую инфраструктуру, сказала зоозащитник.

Также, по её мнению, необходимо ввести квотирование на разведение питомцев или запретить населению, которое не состоит в соответствующих организациях и ассоциациях, их разводить, отметила эксперт.

«Если человек взял животное с улицы — предоставлять ветеринарное обслуживание со скидкой. Ещё одним выходом для регулирования численности будет создание центров бесплатной стерилизации на базе городских приютов для животных», — добавила Зиберт.

Ранее председатель Альянса защитников животных Московской области Юлия Рубцова в беседе с Общественной службой новостей прокомментировала планы по созданию цифровой базы животных из приютов в Москве.