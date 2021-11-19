Сбер: 70% мошеннических звонков россияне получают из-за рубежа

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Зампред правления Сбера Станислав Кузнецов заявил, что доля мошеннических звонков россиянам из-за рубежа достигла 70%.
Сбер: 70% мошеннических звонков россияне получают из-за рубежа
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

«Главный источник звонков — территория Украины, ещё конкретнее — город Днепр, бывший Днепропетровск. Там большое количество русскоговорящей молодёжи, а возможностей честного заработка, очевидно, не хватает. Ещё недавно в Днепре могли действовать до 1 тыс. мошеннических кол-центров — только вдумайтесь в эту цифру! Однако за последний год их число сократилось до 150», ― сказал Кузнецов в беседе с «Известиями».

Он также отметил, что два года назад порядка 40% мошеннических звонков россиянам осуществлялись из мест лишения свободы на территории России, ещё 40% — из-за рубежа и оставшиеся 20% — из российских городов.

Ранее эксперт службы безопасности ЮMoney Ольга Швенк в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказала о поведении телефонных мошенников.

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