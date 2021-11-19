Мишустин утвердил дополнительные обязанности между вице-премьерами

Короткая ссылка
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил распределение дополнительных обязанностей между вице-премьерами.
Мишустин утвердил дополнительные обязанности между вице-премьерами
  • AP

Об этом говорится в сообщении кабмина.

«Решение принято для оптимизации работы кабинета министров по выполнению поручений президента, достижению результатов национальных проектов и национальных целей развития», — отмечается в материале.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов будет курировать вопросы адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу. Вице-премьер Дмитрий Григоренко займётся совершенствованием структуры госаппарата, госкорпораций, госкомпаний, акционерных обществ с госучастием, автономных некоммерческих организаций, а также координацией работы аналитического центра при правительстве.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко будет курировать АНО «Национальные приоритеты» и образовательный фонд поддержки одарённых детей «Талант и успех».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить