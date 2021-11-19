Мишустин утвердил дополнительные обязанности между вице-премьерами

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил распределение дополнительных обязанностей между вице-премьерами.

Об этом говорится в сообщении кабмина.

«Решение принято для оптимизации работы кабинета министров по выполнению поручений президента, достижению результатов национальных проектов и национальных целей развития», — отмечается в материале.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов будет курировать вопросы адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу. Вице-премьер Дмитрий Григоренко займётся совершенствованием структуры госаппарата, госкорпораций, госкомпаний, акционерных обществ с госучастием, автономных некоммерческих организаций, а также координацией работы аналитического центра при правительстве.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко будет курировать АНО «Национальные приоритеты» и образовательный фонд поддержки одарённых детей «Талант и успех».