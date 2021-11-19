Экономист Тереладзе назвал правила ведения семейного бюджета

Короткая ссылка
Доцент кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС кандидат экономических наук Давид Тереладзе дал рекомендации по грамотному распределению доходов семьи в преддверии Нового года.
Экономист Тереладзе назвал правила ведения семейного бюджета
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«Чтобы грамотно распоряжаться деньгами, необходимо каждой семье вести бюджет доходов и расходов. Всю заработную плату нужно делить на потребляемую часть и накопляемую, а также чётко в бюджете спланировать, сколько нужно потратить на новогодние праздники», — рассказал экономист в беседе с ФАН.

По словам Тереладзе, с помощью расписанного бюджета у семьи появится возможность контролировать ситуацию и осознавать, сколько средств было потрачено.

Также экономист дал рекомендации, как вести себя в сезон предновогоднего шопинга.

«Покупать подарки лучше заранее, пользуясь скидками, например, в «чёрную пятницу». Не стоит покупать подарки в новогоднее время, когда на товары ажиотажный спрос и высокие цены», — сказал он.

Ранее психолог Светлана Вильнина в беседе с Nation News рассказала о значимости распределения зон ответственности в семье.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить