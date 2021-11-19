Экономист Тереладзе назвал правила ведения семейного бюджета

Доцент кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС кандидат экономических наук Давид Тереладзе дал рекомендации по грамотному распределению доходов семьи в преддверии Нового года.

«Чтобы грамотно распоряжаться деньгами, необходимо каждой семье вести бюджет доходов и расходов. Всю заработную плату нужно делить на потребляемую часть и накопляемую, а также чётко в бюджете спланировать, сколько нужно потратить на новогодние праздники», — рассказал экономист в беседе с ФАН.

По словам Тереладзе, с помощью расписанного бюджета у семьи появится возможность контролировать ситуацию и осознавать, сколько средств было потрачено.

Также экономист дал рекомендации, как вести себя в сезон предновогоднего шопинга.

«Покупать подарки лучше заранее, пользуясь скидками, например, в «чёрную пятницу». Не стоит покупать подарки в новогоднее время, когда на товары ажиотажный спрос и высокие цены», — сказал он.

Ранее психолог Светлана Вильнина в беседе с Nation News рассказала о значимости распределения зон ответственности в семье.