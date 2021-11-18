Автоэксперт Кадаков рассказал, как установить реальный пробег подержанной машины

Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков рассказал, как установить реальный пробег подержанной машины.

«От 50% до 70% автомобилей на рынке продают со скрученным пробегом. Поэтому следует смотреть на реальное состояние пробега, а не доверять цифрам, указанным в объявлении о продаже или названным продавцом. Особенно это касается огромных внедорожников, коммерческих или полукоммерческих автомобилей», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, если покупать машину 2010 года, а там значится пробег в 100 тыс. км, то можно смело умножать эту цифру на два.

Как отметил Кадаков, нужно смотреть на реальное состояние автомобиля — потёртость руля, сидений, подлокотников, передней панели.

«Если сидение пошло трещинами, а на одометре всего 100 тыс. км, должны возникнуть вопросы. Если руль весь облез — тоже вопросы», — добавил он.

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