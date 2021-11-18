Приём документов на соискание российской госпремии в области правозащитной деятельности начнётся 19 ноября

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Общественная комиссия при президенте России объявила, что приём документов на соискание госпремии в области благотворительной и правозащитной деятельности начнётся 19 ноября.
Приём документов на соискание российской госпремии в области правозащитной деятельности начнётся 19 ноября
  • Reuters

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на сайт Кремля.

Заявки будут принимать до 10 февраля 2022 года.

Премию учредили в 2015 году. С прошлого года размер награды увеличили с 2,5 млн до 10 млн рублей.

Церемония награждения проходит в День России, 12 июня.

Ранее интернет-газета «Взгляд» сообщала, что президентский фонд культурных инициатив начал заявочную кампанию грантового конкурса 2022 года на поддержку проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.

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