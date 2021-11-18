Приём документов на соискание российской госпремии в области правозащитной деятельности начнётся 19 ноября
- Reuters
Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на сайт Кремля.
Заявки будут принимать до 10 февраля 2022 года.
Премию учредили в 2015 году. С прошлого года размер награды увеличили с 2,5 млн до 10 млн рублей.
Церемония награждения проходит в День России, 12 июня.
Ранее интернет-газета «Взгляд» сообщала, что президентский фонд культурных инициатив начал заявочную кампанию грантового конкурса 2022 года на поддержку проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.