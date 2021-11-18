В Альянсе туристических агентств дали рекомендации по покупке путёвок на новогодние праздники

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Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова дала рекомендации по покупке путёвок на новогодние праздники.
В Альянсе туристических агентств дали рекомендации по покупке путёвок на новогодние праздники
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Лучше покупать за месяц — за полтора, потому что позже наплыв большой, спрос большой. Новый год — это высокие даты. Если я буду ждать, когда поменяют или не поменяют правила въезда, я могу остаться без того отеля, в который мне хотелось попасть», — заявила она в беседе с URA.RU.

По её словам, именно по этой причине бронировать стоит заранее, особенно в праздничные даты и любые школьные каникулы.

Как отметила Осипова, это касается поездок и за рубеж, и внутри России.

«Условия для путешествий сейчас одинаковые. У нас период мировой пандемии», — сказала эксперт.

Ранее вице-президент РСТ Юрий Барзыкин в беседе с «Радио 1» отметил, что Куба и Мексика могут стать самыми востребованными направлениями у россиян среди стран, перелёт в которые облегчат с 1 декабря.

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