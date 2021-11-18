В Россотрудничестве рассказали о Российско-узбекском образовательном форуме

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Заместитель главы Россотрудничества Павел Шевцов рассказал о II Российско-узбекском образовательном форуме, который состоялся в Москве.
В Россотрудничестве рассказали о Российско-узбекском образовательном форуме
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

В беседе с изданием «ПолитЭксперт» он заявил, что это большое событие для обеих стран.

«Я надеюсь, что это событие станет традиционным и мы с коллегами из Узбекистана будем встречаться ещё чаще для того, чтобы обсуждать совместные проекты и накопившиеся вопросы», — отметил Шевцов.

По его словам, российская сторона заинтересована не только в том, чтобы открывать российские университеты в Узбекистане, но и в том, чтобы готовить профессиональные кадры для развития экономики республики у себя в стране.

«Поэтому за последние два года мы увеличили квоту в три раза и расширили направления подготовки. Кроме того, Россия и Узбекистан сегодня активно развивают направление двойных дипломов», — сообщил Шевцов.

Он добавил, что Узбекистан — одна из самых открытых стран СНГ для сотрудничества с Россией в различных сферах — как в образовательных проектах, так и в молодёжной политике, и в культурном взаимодействии.

Ранее сообщалось, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Москву 19 ноября.

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