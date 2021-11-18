В Подмосковье рассказали о работе по восстановлению прав обманутых дольщиков

В Московской области планируют восстановить права ещё более 1,8 тыс. обманутых дольщиков в IV квартале 2021 года.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства.

«Речь идёт о 36 проблемных объектах, которые не были заявлены в фонд, а восстановлением прав дольщиков регион занимается самостоятельно», — отметили в пресс-службе.

На данный момент из плановых объектов IV квартала восстановлены права 656 человек по восьми объектам. Ещё 12 проблемных объектов находятся в высокой степени строительной готовности, по ним получения жилья ожидают свыше 700 граждан.

В отношении 122 пострадавших дольщиков из 14 недостроев завершаются выплаты.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Ленобласти выделили дополнительные средства на достройку проблемных ЖК.