Тоннелепроходческий комплекс прошёл более половины тоннеля на востоке БКЛ московского метро

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Левый перегонный тоннель между переходной камерой у строящейся станции «Кленовый бульвар» и станцией «Каширская» на востоке Большой кольцевой линии Московского метрополитена пройден на 60%, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Тоннелепроходческий комплекс прошёл более половины тоннеля на востоке БКЛ московского метро
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

«Проходка однопутного тоннеля длиной более 970 метров ведётся при помощи шестиметрового тоннелепроходческого комплекса «Елена», который преодолел уже более половины запланированного пути», — сказал он.

По его словам, работа щита идёт в смешанных грунтах, преимущественно в мелких песках и суглинках на глубине от 15 до 41 метра в технической зоне Замоскворецкой линии.

Со своей стороны, гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что старт щита «Елена» стал 70-м на БКЛ.

«Сейчас, помимо «Елены», работу на строящейся линии продолжают ещё три комплекса. На юго-западном участке шестиметровый щит «Эсмина» ведёт проходку тоннеля соединительной ветки к будущему электродепо «Аминьевское», — сообщил он.

Как добавил Кравцов, десятиметровые щиты «Виктория» и «Лилия» прокладывают двухпутные тоннели на восточном участке БКЛ.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что власти Москвы рассказали о планах по развитию метро на ближайшие годы.

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