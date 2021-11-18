Минздрав заявил о целесообразности использования «Спутника Лайт» для ревакцинации

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Минздрав России дал рекомендации по использованию вакцины «Спутник Лайт» для ревакцинации.
Минздрав заявил о целесообразности использования «Спутника Лайт» для ревакцинации
  • РИА Новости

«Использование вакцины «Спутник Лайт» целесообразно для повторной вакцинации через шесть месяцев после первичной вакцинации в условиях пандемии COVID-19 или первичной вакцинации спустя шесть месяцев после перенесённого заболевания взрослых старше 18 лет», — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Ранее директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург порекомендовал молодым людям, уже переболевшим коронавирусом, прививаться «Спутником Лайт».

16 ноября партия вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» в размере 51 тыс. экземпляров поступила в Ленинградскую область.

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