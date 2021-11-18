Минздрав заявил о целесообразности использования «Спутника Лайт» для ревакцинации

Минздрав России дал рекомендации по использованию вакцины «Спутник Лайт» для ревакцинации.

«Использование вакцины «Спутник Лайт» целесообразно для повторной вакцинации через шесть месяцев после первичной вакцинации в условиях пандемии COVID-19 или первичной вакцинации спустя шесть месяцев после перенесённого заболевания взрослых старше 18 лет», — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Ранее директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург порекомендовал молодым людям, уже переболевшим коронавирусом, прививаться «Спутником Лайт».

16 ноября партия вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» в размере 51 тыс. экземпляров поступила в Ленинградскую область.