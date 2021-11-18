Экс-посол России в Японии Александр Лосюков скончался на 79-м году жизни

В российском МИД сообщили о смерти экс-замглавы ведомства и бывшего посла России в Японии Александра Лосюкова.

Российский дипломат скончался на 79-м году жизни после тяжёлой болезни.

«Важная часть дипломатической деятельности Александра Прохоровича связана с Японией. Скорбим, помним», — говорится в сообщении российской дипмиссии в Twitter.

Лосюков начал работать в МИД России в 1968 году. Он в разное время занимал должность посла России в Новой Зеландии, Западном Самоа, Королевстве Тонга и на Островах Кука, в Австралийском Союзе, республиках Фиджи, Вануату и Науру, а также Японии.

В 2000-х Лосюков занимал пост замминистра иностранных дел России.





