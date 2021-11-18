Кремлёвскую ёлку не будут проводить в этом году из-за эпидемиологической обстановки

Детское новогоднее представление в Государственном Кремлёвском дворце в этом году проводить не будут из-за сложной эпидемиологической обстановки. Будет создана телеверсия сказки.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря управления делами президента России Елену Крылову.

Она рассказала, что будет создана телеверсия традиционной новогодней сказки, её будут транслировать в канун Нового года на детском телеканале «Карусель».

Крылова уточнила, что запись спектакля также пройдёт без зрителей.

Отмечается, что в прошлом году новогодний спектакль также был показан в эфире.