Кремлёвскую ёлку не будут проводить в этом году из-за эпидемиологической обстановки

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Детское новогоднее представление в Государственном Кремлёвском дворце в этом году проводить не будут из-за сложной эпидемиологической обстановки. Будет создана телеверсия сказки.
Кремлёвскую ёлку не будут проводить в этом году из-за эпидемиологической обстановки
  • © Сергей Пятаков
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря управления делами президента России Елену Крылову.

Она рассказала, что будет создана телеверсия традиционной новогодней сказки, её будут транслировать в канун Нового года на детском телеканале «Карусель».

Крылова уточнила, что запись спектакля также пройдёт без зрителей.

Отмечается, что в прошлом году новогодний спектакль также был показан в эфире.

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