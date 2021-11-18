Кремлёвскую ёлку не будут проводить в этом году из-за эпидемиологической обстановки
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- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря управления делами президента России Елену Крылову.
Она рассказала, что будет создана телеверсия традиционной новогодней сказки, её будут транслировать в канун Нового года на детском телеканале «Карусель».
Крылова уточнила, что запись спектакля также пройдёт без зрителей.
Отмечается, что в прошлом году новогодний спектакль также был показан в эфире.