Юрист Айнетдинова напомнила о штрафах для СНТ за неубранный снег
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«Проезд — это ответственность самого СНТ. Если (СНТ. — RT) не убирает снег на землях общего пользования, то таким образом оно совершает административное правонарушение — будут штрафовать юридическое лицо. Оно не соблюдает требования по обеспечению доступа всем службам экстренной помощи... Штраф будут платить из взносов», — сказала юрист в беседе с URА.RU.
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