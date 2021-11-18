Юрист Айнетдинова напомнила о штрафах для СНТ за неубранный снег

Юрист общественной приёмной Союза садоводов России Надия Айнетдинова напомнила, что садовые некоммерческие товарищества (СНТ) могут быть оштрафованы за неубранный снег на дорогах.

«Проезд — это ответственность самого СНТ. Если (СНТ. — RT) не убирает снег на землях общего пользования, то таким образом оно совершает административное правонарушение — будут штрафовать юридическое лицо. Оно не соблюдает требования по обеспечению доступа всем службам экстренной помощи... Штраф будут платить из взносов», — сказала юрист в беседе с URА.RU.

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