Юрист Айнетдинова напомнила о штрафах для СНТ за неубранный снег

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Юрист общественной приёмной Союза садоводов России Надия Айнетдинова напомнила, что садовые некоммерческие товарищества (СНТ) могут быть оштрафованы за неубранный снег на дорогах.
Юрист Айнетдинова напомнила о штрафах для СНТ за неубранный снег
  • Pixabay

«Проезд — это ответственность самого СНТ. Если (СНТ. — RT) не убирает снег на землях общего пользования, то таким образом оно совершает административное правонарушение — будут штрафовать юридическое лицо. Оно не соблюдает требования по обеспечению доступа всем службам экстренной помощи... Штраф будут платить из взносов», — сказала юрист в беседе с URА.RU.

Ранее адвокат Екатерина Антонова в беседе с «ПолитЭксперт» рассказала, из-за чего чаще всего ссорятся соседи по дачам.

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