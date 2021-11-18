Мишустин продлил упрощённый порядок регистрации лекарств от коронавируса до 2023 года

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, продлевающее упрощённый порядок регистрации лекарств от коронавируса до 1 января 2023 года, а также пролонгирующее на тот же срок действие уже выданных временных регистрационных удостоверений на такие лекарства.

«В России продлевается процедура ускоренной регистрации лекарств и получения разрешительных документов на использование препаратов для лечения больных коронавирусом», — говорится в заявлении пресс-службы правительства.

В правительстве отметили, что такое решение позволит не допустить сбоев в поставках лекарств в аптеки, больницы и поликлиники.

В Федеральном медико-биологическом агентстве ожидают регистрации препарата от COVID-19 «МИР 19» до конца года.

Первая фаза клинических испытаний на человеке была завершена в марте и показала безопасность лекарства.