Десять школьников из Подмосковья стали лауреатами конкурса «Большая перемена»
Об этом сообщает телеканал «360».
Как заявила зампред регионального правительства Ирина Каклюгина, победители получили главный приз — по 1 млн рублей.
Ещё 19 подмосковных учеников получили приз по 200 тыс. рублей.
Каклюгина поздравила лауреатов и поблагодарила учителей и родителей за поддержку ребят.
Ранее ФАН сообщало, что стали известны имена победителей Всероссийского конкурса «Большая перемена» для учеников 9—11-х классов из Пермского края.