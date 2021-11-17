Десять школьников из Подмосковья стали лауреатами конкурса «Большая перемена»

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Десять школьников из Московской области стали лауреатами всероссийского конкурса «Большая перемена», финал конкурса прошёл в международном детском центре «Артек» в Крыму.
Десять школьников из Подмосковья стали лауреатами конкурса «Большая перемена»

Об этом сообщает телеканал «360».

Как заявила зампред регионального правительства Ирина Каклюгина, победители получили главный приз — по 1 млн рублей.

Ещё 19 подмосковных учеников получили приз по 200 тыс. рублей.

Каклюгина поздравила лауреатов и поблагодарила учителей и родителей за поддержку ребят.

Ранее ФАН сообщало, что стали известны имена победителей Всероссийского конкурса «Большая перемена» для учеников 9—11-х классов из Пермского края.

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