Десять школьников из Подмосковья стали лауреатами конкурса «Большая перемена»

Десять школьников из Московской области стали лауреатами всероссийского конкурса «Большая перемена», финал конкурса прошёл в международном детском центре «Артек» в Крыму.

Об этом сообщает телеканал «360». Как заявила зампред регионального правительства Ирина Каклюгина, победители получили главный приз — по 1 млн рублей. Ещё 19 подмосковных учеников получили приз по 200 тыс. рублей. Каклюгина поздравила лауреатов и поблагодарила учителей и родителей за поддержку ребят. Ранее ФАН сообщало, что стали известны имена победителей Всероссийского конкурса «Большая перемена» для учеников 9—11-х классов из Пермского края.