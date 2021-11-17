В РСТ прокомментировали сообщения о возможной неспособности ряда операторов вернуть деньги

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Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин прокомментировал сообщения о возможной неспособности ряда операторов вернуть деньги.
В РСТ прокомментировали сообщения о возможной неспособности ряда операторов вернуть деньги
  • AP
  • © Rick Bowmer

«Речь идёт действительно о количественном показателе до 60%, а не об объёмном. Общий объём средств основного десятка туроператоров, работающих по Турции, Египту, ОАЭ и ряду других, исполняется, возвращается и возмещается», — заявил он в беседе с Pravda.Ru.

По его словам, есть направления, которые с 2020 года по-прежнему не открылись (Китай, Юго-Восточная Азия, почти вся Европа), и по ним отправить туристов невозможно, тогда как средства находятся у партнёров за рубежом.

«Это общая практика. Естественно, никто их оттуда не возвращает», — пояснил Барзыкин.

Ранее газета «Известия» сообщала, что более 60% российских туроператоров могут оказаться банкротами из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, что приведёт к тому, что их клиенты не смогут получить деньги за уже оплаченные, но отложенные туры.

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