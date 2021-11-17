Председателем Совета по общественному телевидению России избрана Марьяна Лысенко — главврач московской клинической больницы №52, Герой Труда, дочь создателя и первого гендиректора ОТР Анатолия Лысенко.

Марьяна Лысенко вошла в состав совета указом президента России Владимира Путина от 12 ноября 2021 года.

«Для меня это не только большая честь, но и огромная ответственность. Возглавив Совет по общественному телевидению, я смогу внести вклад в то дело, которое начинал папа. Буду стараться поддержать и развить то, что уже сделано», — сказала она.

Ранее совет возглавлял Виталий Игнатенко. Он останется в его составе как гендиректор ОТР.

Указом президента ещё одним членом совета стал председатель совета директоров страховой компании «ВСК — Линия жизни» Валентин Соболев.

Председателем наблюдательного совета ОТР стал гендиректор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров.