Автоэксперт Колодочкин рассказал, что нужно в машине зимой

Автоэксперт журнала «За рулём» Михаил Колодочкин рассказал, что нужно в машине зимой.

«Про зимние шины всем понятно, и зимняя омывайка тоже банальная вещь. Из того, что небанально, я советую держать в машине зарядное устройство для телефона, поскольку у большинства автовладельцев единственный инструмент в машине — смартфон», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По словам эксперта, для тех, кто выезжает за город, рекомендуется держать в багажнике тёплую одежду — на случай, если в мороз перестанет работать мотор.

«Ещё я советую держать настоящую лопату в багажном отсеке. Она много места занимает, но выручает, когда автомобиль заметает до состояния сугроба», — сказал Колодочкин.

Он также напомнил о необходимости скребка и щётки, чтобы была возможность быстро очистить автомобиль.

Ранее специалист по подбору автомобилей Владимир Ларин и руководитель «Автомобильной сервисной сети» Павел Филькин в беседе с URA.RU рассказали, что делать, если машина не завелась в мороз.