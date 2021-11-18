Девять речных трамваев запустят на новых водных маршрутах в Москве в 2022 году

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Девять речных трамваев запустят на новых водных маршрутах в Москве в следующем году.
Девять речных трамваев запустят на новых водных маршрутах в Москве в 2022 году
  • © Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Как заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, в 2022 году будет поэтапно открыто движение по двум речным маршрутам.

«Подрядчик организует работу на маршрутах согласно контракту жизненного цикла по обеспечению регулярных речных перевозок. В контракт входит не только поставка и сборка судов и причалов, но и их круглосуточное содержание, ремонт, зарядка и уборка судов, набор капитанов и их заработная плата», — рассказал он.

Летом следующего года маршруты будут обслуживать девять речных трамваев, а полностью пассажирский флот планируют укомплектовать к 2024 году. В его состав войдёт 21 судно.

Как сообщал ранее сайт «Подмосковье сегодня», пассажиропоток на речных маршрутах в Московской области вырос в два раза с начала сезона.

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