В Подмосковье назвали число поездок пассажиров «Мострансавто» с бесконтактной оплатой

Более 86 млн поездок с бесконтактной оплатой совершили пассажиры «Мострансавто» в Московской области с начала 2021 года.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Минтранса.

«В линейных автобусах разного класса числом более 4 тыс. единиц установлено соответствующее оборудование, позволяющее пассажирам пользоваться наземным транспортом с большим комфортом, чем в эпоху наличного обилечивания», — заявил гендиректор «Мострансавто» Сергей Смирнов.

По его словам, в среднем в будний день в регионе фиксируется более 301 тыс. бесконтактных оплат проезда.

Ранее «Подмосковье сегодня» сообщало, что пассажиропоток на речных маршрутах в Московской области вырос в два раза с начала сезона.