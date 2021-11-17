В Подмосковье назвали число поездок пассажиров «Мострансавто» с бесконтактной оплатой

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Более 86 млн поездок с бесконтактной оплатой совершили пассажиры «Мострансавто» в Московской области с начала 2021 года.
В Подмосковье назвали число поездок пассажиров «Мострансавто» с бесконтактной оплатой
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Минтранса.

«В линейных автобусах разного класса числом более 4 тыс. единиц установлено соответствующее оборудование, позволяющее пассажирам пользоваться наземным транспортом с большим комфортом, чем в эпоху наличного обилечивания», — заявил гендиректор «Мострансавто» Сергей Смирнов.

По его словам, в среднем в будний день в регионе фиксируется более 301 тыс. бесконтактных оплат проезда.

Ранее «Подмосковье сегодня» сообщало, что пассажиропоток на речных маршрутах в Московской области вырос в два раза с начала сезона.

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