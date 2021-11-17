На mos.ru появилась функция видеоконсультаций со специалистами центров госуслуг
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
«Весь процесс получения услуги — от записи на приём до проведения встречи — теперь доступен на портале mos.ru. Сервис также дополнили новыми полезными функциями», — рассказала заммэра Наталья Сергунина.
В частности, создана специальная страница «Запись на консультацию и личный приём в онлайн-формате».
За 24 часа до назначенного времени mos.ru напомнит о предстоящей встрече, передаёт информационный центр правительства столицы.
Отмечается, что к соответствующему уведомлению прикрепят и ссылку на видеоконференцию.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области квалификацию повысили более 6 тыс. сотрудников МФЦ с начала года. Они прошли обучение по работе с новыми госуслугами и обслуживанию посетителей.