На mos.ru появилась функция видеоконсультаций со специалистами центров госуслуг

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На столичном портале mos.ru появилась функция видеоконсультаций со специалистами центров госуслуг и городских ведомств.
На mos.ru появилась функция видеоконсультаций со специалистами центров госуслуг
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

«Весь процесс получения услуги — от записи на приём до проведения встречи — теперь доступен на портале mos.ru. Сервис также дополнили новыми полезными функциями», — рассказала заммэра Наталья Сергунина.

В частности, создана специальная страница «Запись на консультацию и личный приём в онлайн-формате».

За 24 часа до назначенного времени mos.ru напомнит о предстоящей встрече, передаёт информационный центр правительства столицы. 

Отмечается, что к соответствующему уведомлению прикрепят и ссылку на видеоконференцию. 

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области квалификацию повысили более 6 тыс. сотрудников МФЦ с начала года. Они прошли обучение по работе с новыми госуслугами и обслуживанию посетителей.

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