В Москве начали подготовку к строительству нового моста через реку Битцу

В рамках строительства десятого участка Юго-Восточной хорды (ЮВХ-10), проходящего от МКАД до автодороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, началась подготовка к строительству моста через реку Битцу, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарёв.

«В настоящее время идёт подготовка к возведению противооползневого сооружения на буронабивных сваях перед береговой опорой моста через реку Битцу. До начала строительства моста необходимо стабилизировать оползневые процессы», — отметил он.

Кроме того, на участке создают надземный пешеходный переход через МКАД и эстакадный съезд с МКАД на ЮВХ в сторону Московской области.

«Также продолжается строительство путепровода через Варшавское шоссе и пути 2-го Московского центрального диаметра (МЦД-2), сейчас ведутся работы по выносу инженерных коммуникаций из стройзоны», — сообщил Бочкарёв.

Как ожидается, запуск движения по ЮВХ разгрузит прилегающие магистрали и существенно улучшит транспортное обслуживание юга и юго-востока столицы, а также округов Новой Москвы.

Хордовая система скоростных дорожных магистралей Москвы — основной проект современного этапа развития столичной дорожно-транспортной сети.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что в Москве продолжается работа по благоустройству территорий у 45 поликлиник, в которых завершается или продолжается капремонт.