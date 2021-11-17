Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о мерах профилактики хронических неинфекционных заболеваний.

Как сообщает РИА Новости, министр, приветствуя участников XVI национального конгресса терапевтов, назвал первичную медико-санитарную помощь стратегическим направлением развития системы здравоохранения, а терапевта — центральной фигурой в оказании помощи по профилактике и раннему выявлению хронических неинфекционных заболеваний.

Мурашко отметил, что «реализация мер по профилактике хронических неинфекционных заболеваний вносит значительный вклад в снижение смертности населения от таких распространённых заболеваний, как сердечно-сосудистые, онкологические и эндокринные».

Ранее Андрей Продеус, педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор, в беседе с НСН дал рекомендации метеозависимым людям.