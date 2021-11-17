Мурашко рассказал о мерах профилактики хронических неинфекционных заболеваний

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о мерах профилактики хронических неинфекционных заболеваний.
Мурашко рассказал о мерах профилактики хронических неинфекционных заболеваний
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, министр, приветствуя участников XVI национального конгресса терапевтов, назвал первичную медико-санитарную помощь стратегическим направлением развития системы здравоохранения, а терапевта — центральной фигурой в оказании помощи по профилактике и раннему выявлению хронических неинфекционных заболеваний.

Мурашко отметил, что «реализация мер по профилактике хронических неинфекционных заболеваний вносит значительный вклад в снижение смертности населения от таких распространённых заболеваний, как сердечно-сосудистые, онкологические и эндокринные».

Ранее Андрей Продеус, педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор, в беседе с НСН дал рекомендации метеозависимым людям.

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