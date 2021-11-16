ТПУ «Петровско-Разумовская» объединит две линии метро и две линии МЦД

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Транспортно-пересадочный узел «Петровско-Разумовская» объединит Серпуховско-Тимирязевскую и Люблинско-Дмитровскую линии Московского метрополитена, две линии МЦД и несколько маршрутов наземного транспорта.
ТПУ «Петровско-Разумовская» объединит две линии метро и две линии МЦД
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Об этом сообщают «Дни.ру».

Как заявил исполнительный директор по девелопменту АО «Мосинжпроект» Альберт Суниев, идёт строительство здания центрального пассажирского терминала ТПУ.

«В составе коммерческой части появится два многофункциональных комплекса с торговыми зонами и деловой инфраструктурой. Их площадь превысит 260 тыс. кв. метров», — отметил он в интервью порталу Стройкомплекса.

В настоящее время идут работы по оформлению земельно-имущественных отношений и организации конкурсных процедур для определения инвестора.

Ранее kp.ru сообщал, что Москомархитектура утвердила дизайн станции «Крымская» Троицкой линии столичного метрополитена.

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