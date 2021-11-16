ТПУ «Петровско-Разумовская» объединит две линии метро и две линии МЦД

Транспортно-пересадочный узел «Петровско-Разумовская» объединит Серпуховско-Тимирязевскую и Люблинско-Дмитровскую линии Московского метрополитена, две линии МЦД и несколько маршрутов наземного транспорта.

Об этом сообщают «Дни.ру».

Как заявил исполнительный директор по девелопменту АО «Мосинжпроект» Альберт Суниев, идёт строительство здания центрального пассажирского терминала ТПУ.

«В составе коммерческой части появится два многофункциональных комплекса с торговыми зонами и деловой инфраструктурой. Их площадь превысит 260 тыс. кв. метров», — отметил он в интервью порталу Стройкомплекса.

В настоящее время идут работы по оформлению земельно-имущественных отношений и организации конкурсных процедур для определения инвестора.

Ранее kp.ru сообщал, что Москомархитектура утвердила дизайн станции «Крымская» Троицкой линии столичного метрополитена.