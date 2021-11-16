РЭО и Российское движение школьников подписали соглашение о сотрудничестве

Короткая ссылка
Российский экологический оператор (РЭО) и Российское движение школьников (РДШ) заключили соглашение о сотрудничестве.
РЭО и Российское движение школьников подписали соглашение о сотрудничестве
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«В рамках сотрудничества с Российским движением школьников рассчитываем на продуктивное взаимодействие, чтобы больше детей, подростков, их родителей и учителей узнавали больше об отрасли обращения с твёрдыми коммунальными отходами, перенимали экопривычки и переходили к модели осознанного потребления», — заявил глава РЭО Денис Буцаев.

Он отметил важность экопросвещения с самого раннего возраста.

В 2021 году РЭО уже подготовил проект «Зелёная школа» с видеоуроками об экологии. Компания также поддерживает различные экомероприятия с участием школьников.

Ранее глава Роскачества Максим Протасов  в беседе с ФБА «Экономика сегодня»  рассказал о целях «Зелёного рейтинга», созданного совместно с Российским экологическим оператором.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить