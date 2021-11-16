РЭО и Российское движение школьников подписали соглашение о сотрудничестве
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«В рамках сотрудничества с Российским движением школьников рассчитываем на продуктивное взаимодействие, чтобы больше детей, подростков, их родителей и учителей узнавали больше об отрасли обращения с твёрдыми коммунальными отходами, перенимали экопривычки и переходили к модели осознанного потребления», — заявил глава РЭО Денис Буцаев.
Он отметил важность экопросвещения с самого раннего возраста.
В 2021 году РЭО уже подготовил проект «Зелёная школа» с видеоуроками об экологии. Компания также поддерживает различные экомероприятия с участием школьников.
Ранее глава Роскачества Максим Протасов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о целях «Зелёного рейтинга», созданного совместно с Российским экологическим оператором.