Автоэксперты рассказали, что делать, если машина не завелась в мороз

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Специалист по подбору автомобилей Владимир Ларин и руководитель «Автомобильной сервисной сети» Павел Филькин рассказали, что делать, если машина не завелась в мороз.
Автоэксперты рассказали, что делать, если машина не завелась в мороз
  • Pixabay

«Если машина не завелась с первого раза, нужно прекратить это делать. Дизельная машина должна завестись, если аккумулятор заряжен, но если случилась такая проблема, то, скорее всего, замёрзло летнее топливо», — заявил Ларин в беседе с URA.RU.

По его словам, в таком случае нужно везти автомобиль на отогрев. Если же речь идёт о бензиновой машине, то как минимум следует зарядить аккумулятор и просушить свечи, так как их могло залить, пояснил эксперт.

Со своей стороны, Филькин отметил, что за состоянием аккумулятора необходимо внимательно следить.

«Нужно как можно чаще его менять и заряжать. А чтобы заряжать аккумулятор, нужно чаще ездить на автомобиле», — сказал он.

Кроме того, добавил Филькин, перед поездкой двигатель должен немного поработать, прогреться.

«Не нужно сразу включать печку, потому что печка будет отводить всё тепло в салон», — заключил он.

Ранее Алексей Кулешов, заместитель руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал советы по заправке автомобилей.

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