Кандидат психологических наук Снегуров призвал не покупать детям смартфоны до 10 лет

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Историк кандидат психологических наук Александр Снегуров призвал не покупать детям смартфоны до десяти лет.
Кандидат психологических наук Снегуров призвал не покупать детям смартфоны до 10 лет
  • РИА Новости

«Если уже приобрели, то ввести ограниченное пользование. Отрицательно сказывается на физиологии, психике, внимании, социализации. Человек должен осознать, что он часть общества. На мой взгляд, это симуляция настоящих процессов», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его мнению, это может приводить к пассивности, инфантильности, погружённости в виртуальный мир.

«Реальный становится не нужен вместе с родителями, педагогами, музеями, театрами», — добавил Снегуров.

Ранее врач-педиатр высшей категории Лина Мурадова в беседе с ФАН рассказала, в чём состоит вред смартфонов и других гаджетов для детей.

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