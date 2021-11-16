Кандидат психологических наук Снегуров призвал не покупать детям смартфоны до 10 лет

Историк кандидат психологических наук Александр Снегуров призвал не покупать детям смартфоны до десяти лет.

«Если уже приобрели, то ввести ограниченное пользование. Отрицательно сказывается на физиологии, психике, внимании, социализации. Человек должен осознать, что он часть общества. На мой взгляд, это симуляция настоящих процессов», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его мнению, это может приводить к пассивности, инфантильности, погружённости в виртуальный мир.

«Реальный становится не нужен вместе с родителями, педагогами, музеями, театрами», — добавил Снегуров.

Ранее врач-педиатр высшей категории Лина Мурадова в беседе с ФАН рассказала, в чём состоит вред смартфонов и других гаджетов для детей.