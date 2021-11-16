Кандидат психологических наук Снегуров призвал не покупать детям смартфоны до 10 лет
- РИА Новости
«Если уже приобрели, то ввести ограниченное пользование. Отрицательно сказывается на физиологии, психике, внимании, социализации. Человек должен осознать, что он часть общества. На мой взгляд, это симуляция настоящих процессов», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По его мнению, это может приводить к пассивности, инфантильности, погружённости в виртуальный мир.
«Реальный становится не нужен вместе с родителями, педагогами, музеями, театрами», — добавил Снегуров.
Ранее врач-педиатр высшей категории Лина Мурадова в беседе с ФАН рассказала, в чём состоит вред смартфонов и других гаджетов для детей.