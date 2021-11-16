В АТОР заявили о позитивном настрое россиян на путешествия
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«Цифры статистики показывают позитивный настрой наших путешественников. Если в прошлом году 54% не планировали никуда ехать, то сейчас 50%, и стран стало больше. Помимо путешествий по России, теперь есть семь стран, куда летают чартерные рейсы», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По его словам, в 2020 году чартеры летали лишь в Турцию, а сейчас это Египет, ОАЭ, Доминикана, Мексика, Катар.
Горин также отметил, что большинство туристов покупают туры за две-три недели до вылета, когда цены максимальны.
«Как раз открытие чартерных рейсов в Египет на межсезонье даёт возможность путешествовать намного дешевле или заранее покупать в новогодние праздники», — сказал эксперт.
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