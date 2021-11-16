В АТОР прокомментировали ситуацию с ценами на отдых на Кубе

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин прокомментировал ситуацию с ценами на отдых на Кубе.

«На Кубе в межсезонье турпакеты стартовали от 140 тыс. рублей на двоих. У нас по Кубе до 1 декабря действуют ограничительные квоты, и авиакомпаниям разрешено лимитированное количество только регулярных рейсов в Кайо-Коко и Варадеро. Сейчас, после отмены ограничений по Кубе, можно будет полноформатно восстанавливать воздушное сообщение и в другие города, например в Гавану», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, цена будет зависеть от спроса, но в любом случае отмена ограничительных квот — это всегда новые возможности и для туркомпаний, и для туристов.

Со своей стороны вице-президент РСТ Юрий Барзыкин в беседе с «Радио 1» отметил, что Куба и Мексика могут стать самыми востребованными направлениями у россиян среди стран, перелёт в которые облегчат с 1 декабря.

«Люди уже туда летают, и это касается и Кубы, и Мексики. Ещё раньше стало популярным такое направление, как Доминикана. Такой карибский треугольник. Карибы будут востребованными, сейчас туда активно и бронируются, и реализуются туры. Где больше — это Куба и Доминикана, где меньше — это Мексика, но туристы туда летят», — сообщил он.

Ранее сообщалось, что Россия с 1 декабря возобновляет авиасообщение с рядом стран.

ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что аналитики сервиса Tvil.ru назвали самые популярные направления в России для зимнего отдыха.