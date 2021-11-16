Опрос: 34% россиян планируют потратить новогоднюю премию на подарки для близких

Россияне рассказали, как планируют потратить новогоднюю премию. Согласно опросу, проведённому сервисом «Работа.ру», 34% жителей страны намерены потратить её на подарки для близких.

Об этом сообщает газета «Известия».

Ещё 29% участников исследования хотят отложить премию. По словам 16% опрошенных, они потратят эти средства на здоровье. Как утверждают 13% россиян, деньги пойдут на продукты для новогоднего стола.

9% респондентов собираются потратить премию на подарок для себя.

«6% хотят потратить премию на обучение, 5% — на отдых и развлечения, а 3% — на праздничное путешествие. Ещё 2% опрошенных рассказали, что планируют потратить премию на благотворительные активности», — отмечается в исследовании.

Ранее президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артём Соколов в беседе с Общественной службой новостей прокомментировал ситуацию с онлайн-продажами в нерабочие дни.