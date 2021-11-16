Опрос: 34% россиян планируют потратить новогоднюю премию на подарки для близких

Короткая ссылка
Россияне рассказали, как планируют потратить новогоднюю премию. Согласно опросу, проведённому сервисом «Работа.ру», 34% жителей страны намерены потратить её на подарки для близких.
Опрос: 34% россиян планируют потратить новогоднюю премию на подарки для близких
  • Pixabay

Об этом сообщает газета «Известия».

Ещё 29% участников исследования хотят отложить премию. По словам 16% опрошенных, они потратят эти средства на здоровье. Как утверждают 13% россиян, деньги пойдут на продукты для новогоднего стола.

9% респондентов собираются потратить премию на подарок для себя.

«6% хотят потратить премию на обучение, 5% — на отдых и развлечения, а 3% — на праздничное путешествие. Ещё 2% опрошенных рассказали, что планируют потратить премию на благотворительные активности», — отмечается в исследовании.

Ранее президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артём Соколов в беседе с Общественной службой новостей прокомментировал ситуацию с онлайн-продажами в нерабочие дни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить