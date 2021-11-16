В Петербурге подвели итоги детской оздоровительной кампании 2021 года

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В Санкт-Петербурге около 100 тыс. детей отдохнули в оздоровительных лагерях минувшим летом и осенью.
В Петербурге подвели итоги детской оздоровительной кампании 2021 года
  • © пресс-служба администрации Петербурга

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Летом 91 600 детей отдохнули в 135 стационарных загородных лагерях Ленобласти, Краснодарского края, Крыма, в том числе 5812 детей-инвалидов с сопровождающими — в 26 медицинских санаторно-курортных организациях.

С 24 октября по 1 ноября 6200 петербургских детей отдохнули в Ленобласти, а также в лагерях на территории других регионов России.

Как ранее сообщал «Янтарный край», в Калининградской области подвели итоги летней кампании по детскому отдыху.

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