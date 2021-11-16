Юрист Галкина рассказала о схемах мошенничества с криптовалютами

Юрист Евгения Галкина рассказала о схемах мошенничества с криптовалютами.

В беседе с изданием «ПолитЭксперт» она напомнила, в частности, о поддельных ресурсах.

«Здесь нужно учитывать, что, если рядом с URL нет маленького значка замка, указывающего на безопасность, и нет https в адресе, пользоваться услугами такого сервиса не стоит», — заявила Галкина.

По её словам, бывает и так, что оригинальный сайт из-за взлома перенаправляет пользователя на стороннюю платформу для оплаты, поэтому нужно тщательно вводить URL-адрес в браузере. Также его можно сохранить в закладках, чтобы в будущем посещать именно необходимый ресурс.

«Более продвинутые мошенники могут создавать приложения, которые на вид практически идентичны оригиналу. И самый верный способ не попасть на такие программы — пользоваться ссылками, размещёнными на официальном сайте разработчиков», — сказала эксперт.

Как отметила Галкина, всегда нужно обдуманно подходить к инвестициям в цифровые продукты, чтобы вложения оставались максимально безопасными и одновременно выгодными.

Ранее, как сообщал сайт kp.ru, большинство россиян (88%) заявили, что сталкивались с телефонными мошенниками по меньшей мере один раз.