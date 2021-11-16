Эксперты предупредили о схеме мошенничества с фейковыми инвестиционными платформами
- AP
Об этом сообщает «Газета.Ru».
Мошенники распространяют фейковые ресурсы, на которых предлагают получить доступ к платформе для инвестиций в акции различных компаний.
«Эксперты встречали разные варианты подобных ресурсов. На одних злоумышленники уверяли, что можно зарабатывать до 50% годовых, на других заманивали прямым доступом на рынки США и России. В некоторых случаях мошенники даже предлагали воспользоваться услугой консультанта, который поможет оформить первую сделку. Но всё это оказывалось фейком», — говорится в пресс-релизе.
Ранее специалист Пётр Куценко в беседе с ФБА «Экономика сегодня» назвал способы определить поддельный веб-сайт.