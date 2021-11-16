Эксперты предупредили о схеме мошенничества с фейковыми инвестиционными платформами

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Набирает популярность мошенническая схема, в которой злоумышленники маскируются под инвестиционные проекты крупных российских банков, заявили в «Лаборатории Касперского».
Эксперты предупредили о схеме мошенничества с фейковыми инвестиционными платформами
  • AP

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Мошенники распространяют фейковые ресурсы, на которых предлагают получить доступ к платформе для инвестиций в акции различных компаний.

«Эксперты встречали разные варианты подобных ресурсов. На одних злоумышленники уверяли, что можно зарабатывать до 50% годовых, на других заманивали прямым доступом на рынки США и России. В некоторых случаях мошенники даже предлагали воспользоваться услугой консультанта, который поможет оформить первую сделку. Но всё это оказывалось фейком», — говорится в пресс-релизе.

Ранее специалист Пётр Куценко в беседе с ФБА «Экономика сегодня» назвал способы определить поддельный веб-сайт.

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