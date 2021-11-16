ВЦИОМ выяснил отношение россиян к различным видам электротранспорта

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Всероссийский центр изучения общественного мнения представил результаты опроса, в котором россияне рассказали о своём отношении к электрифицированным автомобилям и другим видам электротранспорта.
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к различным видам электротранспорта
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Примерно две трети жителей (68%) обладают транспортным средством. У 17% респондентов имеется более одного авто, а 33% опрошенных не владеют ни одним автомобилем.

Отмечается, что при наличии возможности эксплуатировать иные виды транспорта как альтернативу машине половина участников опроса предпочла бы электрокар. Причём доля молодых людей среди проголосовавших за это составляет от 55 до 60%.

Около 35% россиян хотели бы пересесть на велосипеды, а 14% жителей страны — на электрические мопеды или скутеры.

Ранее главный редактор журнала «За рулём», автоэксперт Максим Кадаков в беседе с Nation News рассказал о перспективах электромобилей.

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