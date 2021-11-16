Собянин распорядился выделить дополнительные средства на лечение пациентов с COVID-19
- РИА Новости
«Правительство Москвы выделило 5,6 млрд рублей Московскому городскому фонду обязательного медицинского страхования. Дополнительные средства направят на оказание помощи пациентам с COVID-19 или подозрением на заболевание», — говорится в сообщении.
Отмечается, что «соответствующее постановление на заседании президиума правительства Москвы подписал Сергей Собянин».
Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз относительно ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.