Собянин распорядился выделить дополнительные средства на лечение пациентов с COVID-19

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Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился выделить дополнительные средства на лечение пациентов с COVID-19. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Собянин распорядился выделить дополнительные средства на лечение пациентов с COVID-19
  • РИА Новости

«Правительство Москвы выделило 5,6 млрд рублей Московскому городскому фонду обязательного медицинского страхования. Дополнительные средства направят на оказание помощи пациентам с COVID-19 или подозрением на заболевание», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «соответствующее постановление на заседании президиума правительства Москвы подписал Сергей Собянин».

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