Исследование: онлайн-продажи детской одежды осенью выросли на 176%

Аналитики онлайн-платформы для продажи модных товаров Lamoda совместно с экспертами ЮKassa провели исследование и выяснили, что россияне в период с 1 сентября по 10 ноября 2021 года купили на 176% больше товаров из сегмента детской одежды, чем за аналогичный период 2020 года.

Об этом сообщает Life.ru.

Оборот платежей интернет-магазинов, продающих такую продукцию, вырос на 118% за указанный период. При этом число покупателей увеличилось на 156%, но средний чек снизился на 21%, до 3432 рублей.

«Чаще всего пользователи оплачивали покупки стоимостью от 1 до 2 тыс. рублей — это 21% от всех платежей. В премиум-сегменте детской одежды также наблюдается повышенный спрос. Товары стоимостью от 50 до 80 тыс. рублей покупались на 241% чаще, от 80 до 100 тыс. рублей — на 38%, от 100 до 500 тыс. рублей — на 140%», — говорится в сообщении.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в октябре жители России наиболее заметно сократили расходы на одежду, театры, концерты и салоны красоты — такие данные приводятся в исследовании Tinkoff CoronaIndex.