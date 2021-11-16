Вирусолог Альтштейн прокомментировал продление действия эпидправил по COVID-19 в России
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«Ныне циркулирующий и другие коронавирусы, кроме SARS-CoV-2, они есть, будут и в 2024, и в 2028 году. Они с нами навсегда. Нам нужно беспокоиться об этой инфекции», — считает врач.
По словам Альтштейна, продление или изменение эпидправил является стандартной практикой и носит нейтральный характер.
«Ни о чём плохом или хорошем это не говорит. Это правила», — утверждает эксперт.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова продлила действие санитарно-эпидемиологических правил по профилактике коронавирусной инфекции до 2024 года.