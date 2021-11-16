Вирусолог Альтштейн прокомментировал продление действия эпидправил по COVID-19 в России

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RT
Вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с RT высказался о продлении в России действия санитарно-эпидемиологических правил по профилактике коронавирусной инфекции до 2024 года.
Вирусолог Альтштейн прокомментировал продление действия эпидправил по COVID-19 в России
  • © Liu Kun/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«Ныне циркулирующий и другие коронавирусы, кроме SARS-CoV-2, они есть, будут и в 2024, и в 2028 году. Они с нами навсегда. Нам нужно беспокоиться об этой инфекции», — считает врач.

По словам Альтштейна, продление или изменение эпидправил является стандартной практикой и носит нейтральный характер.

«Ни о чём плохом или хорошем это не говорит. Это правила», — утверждает эксперт.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова продлила действие санитарно-эпидемиологических правил по профилактике коронавирусной инфекции до 2024 года.

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