В Свердловской области в результате ДТП погибли два человека

На трассе Екатеринбург — Нижний Тагил произошло ДТП, погибли два человека, ещё двое пострадали.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу УГИБДД России по Свердловской области.

По предварительным данным, женщина, находившаяся за рулём автомобиля Kia, при обгоне попутного транспортного средства не справилась с управлением и допустила столкновение со встречной машиной Volkswagen.

В Kia находилась семейная пара из Кушвы с семилетним ребёнком. Родители мальчика погибли, ребёнок госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Водитель Volkswagen также доставлен в больницу.

Ранее Newinform сообщал, что в результате ДТП в Тульской области погибли два человека.