Новые услуги ЗАГС стали доступны во всех МФЦ Москвы

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Заммэра Москвы по вопросам социального развития, руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице Анастасия Ракова рассказала о новых услугах ЗАГС, которые москвичи теперь могут получить во всех 134 столичных центрах госуслуг.
Новые услуги ЗАГС стали доступны во всех МФЦ Москвы
  • РИА Новости

Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Как отмечается, у москвичей появилась возможность зарегистрировать в МФЦ брак в неторжественной обстановке, внести изменения в свидетельства о рождении, а также получить повторные свидетельства о заключении брака.

«Мы рады сообщить, что теперь эти услуги ЗАГС доступны во всех 134 офисах «Мои документы». Это действительно удобно, ведь центры открыты в каждом районе столицы в шаговой доступности, работают ежедневно без перерывов, флагманские офисы — даже до 22:00», — сказала Ракова.

Как ранее сообщали «Дни.ру», на Дмитровском шоссе в Москве планируется открытие многофункционального комплекса «Мой социальный центр».

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